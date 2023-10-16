Свыше двух тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю

Более двух тысяч дефектов покрытия ликвидировали в Подмосковье за неделю, сообщили в Минтрансе региона. Ремонтные работы проводятся в муниципалитетах на протяжении всего года.

В ведомстве отметили, что на региональных дорогах устранили свыше 1,7 тысячи выбоин. Больше всего ям ликвидировали в Егорьевске, Домодедово, Истре, Коломне и Мытищах.

На участках муниципальной дорожной сети было отремонтировано 935 дефектов покрытия. Больше всего ям устранили в Щелково, Наро-Фоминске и Коломне.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о реализации проектов в транспортной сфере.