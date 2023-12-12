Тоннель в Путилково построен на четверть

Тоннель на примыкании Проектируемого проезда №6411 к Путилковскому шоссе в Красногорске построен уже на четверть. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

Объект возводится в рамках реализации второго этапа реконструкции шоссе. Завершить реконструкцию планируется в конце следующего года.

Сейчас рабочие занимаются устройством ограждающих конструкций котлована тоннеля. Необходимо установить шесть с половиной сотен свай. Из них установлены уже 478. Помимо этого, производится выемка грунта под котлован и устройство грунтовых анкеров.

Протяженность тоннеля составит 500 метров. Он обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и с МКАД, а также прямой выезд со Сходненской улицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.