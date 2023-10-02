Тринадцать жилых домов достроили в Подмосковье на прошлой неделе

Тринадцать жилых домов были достроены в Подмосковье на прошлой неделе, сообщили в Главгосстройнадзоре региона. Работы завершились в семи муниципалитетах.

К примеру, в Люберцах завершили строительство двух корпусов в ЖК «Егорово Парк» и дома №65 в составе «Томилино Парк». В Павловском Посаде и Шатуре достроили дома для расселения аварийных помещений. В Истре и Клину были построены долгострои в ЖК «Малая Истра» и в ЖК «Белые Росы».

Помимо этого, в Одинцово было отреставрировано неврологическое отделение медицинского центра Банка России, а в Чехове и Подольске достроили транспортно-логистические и складские комплексы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратил внимание региональной власти на состояние пятиэтажек в Воскресенске.