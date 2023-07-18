Упавшие деревья убрали с дорог в пяти округах Подмосковья

Упавшие деревья ликвидировали на дорогах в пяти муниципалитетах Подмосковья, сообщили в Минтрансе региона. Работы провели специалисты Мосавтодора.

Деревья упали на участки региональной дорожной сети в Солнечногорске, Кашире, Подольске, Балашихе и Можайске. Проведение работ снизило риск возникновения ДТП.

Также на дорогах области проводят опиловку деревьев. Это позволяет ликвидировать потенциальные аварийные участки.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ход проведения ямочного ремонта в округах.