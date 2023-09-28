В Люберцах близится к завершению благоустройство Томилинского лесопарка. Работы проводятся в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», сообщили в Минблагоустройства региона.

«Сейчас работы подходят к концу, и мы надеемся, что их результат понравится жителям и гостям Подмосковья», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории создали «Тропу здоровья» со скамейками и площадками для игр и отдыха. Также здесь появились вело-лыжный и беговой маршруты, воркаут-зоны, площадка для выгула собак. Вдоль основных маршрутов будет оборудовано освещение и видеонаблюдение.

Сейчас на территории устанавливают опоры освещения, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают павильоны и входные группы. Полностью завершить работы планируется в конце следующего месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в Электростали.