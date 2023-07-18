В Можайске по нацпроекту отремонтируют дорогу возле мест Бородинского сражения

В Можайске в рамках нацпроекта отремонтируют дорожный участок возле мест, где проходило Бородинское сражение. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

Работы проведут на участке дороги от поселка Бородинского Лесничества до 2-ой Железнодорожной улицы в Бородино. На дороге заменят покрытие, обновят разметку и укрепят обочины. Планируется обновить девятьсот метров покрытия.

Проведение ремонтных работ сделает более комфортным проезд к железнодорожной станции «Бородино», Бородинскому ДК, Бородинскому полю и музею.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил держать на контроле проведение ямочного ремонта в муниципалитетах.