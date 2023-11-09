В Подмосковье реализуют масштабный проект комплексного развития территории

В Красногорске возводится жилой комплекс «Новая Рига», в состав которого войдут девять домов переменной этажности и объекты инфраструктуры.

Площадь территории составляет 7, 6 гектара. Застройщик — ГК «Гранель». Как отмечает Министерство жилищной политики Московской области, в трех корпусах идут активные работы различных профилей. В ЖК «Новая Рига» открыты детский сад для 320 малышей и школа на 1150 мест. В планах строительство поликлиники, еще одного детсада и спортивных объектов.

Ранее сообщалось, что ЖК бизнес-класса «Резиденция Сколково» продолжают возводить в Подмосковье.