ЖК бизнес-класса «Резиденция Сколково» продолжают возводить в Подмосковье

Застройщик «СЗ Резиденции Сколково» продолжает строить корпуса №3.1 и №3.2 на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики региона.

В настоящее время в обоих корпусах ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, отделочные работы мест общего пользования и подземного паркинга. А также выполняется монтаж оборудования инженерного обеспечения, и проводят работы по устройству фасадов.

Отмечается, что ввести в эксплуатацию дома, рассчитанные на 487 квартир, планируется в третьем квартале 2024 года. В жилом комплексе уже построены два современных муниципальных детских сада с бассейнами. А также выдано разрешение на строительство школы, завершить строительство которой планируется в 3 квартале 2026 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья.