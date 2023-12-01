В Подмосковье в этом сезоне отремонтировали территории у 21 медучреждения

В Подмосковье в рамках текущего ремонтного сезона привели в порядок территории у 21 медицинского учреждения. Таким образом, план на год был выполнен, рассказали в Минтрансе региона.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству на территориях пяти учреждений — ОКБ и роддома в Подольске, областных больниц на Гражданской улице и в Больничном проезде в Воскресенске, ЦРБ Егорьевска.

Полностью работы завершились на территориях медучреждений в Чехове, Кашире, Балашихе, Щелково, Электростали, Лыткарино, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Мытищах, Талдоме, Красногорске, Одинцово.

В ходе работ на территориях было обновлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы пешеходные дорожки и установлен новый бордюрный камень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.