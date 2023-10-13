В подмосковной Балашихе по госпрограмме началось строительство детсада

В балашихинском ЖК «Центр-2» дан старт строительству детского саду на 250 мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект дошкольного образования будет построен за счет средств бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья. В настоящий момент выполняется армирование вертикальных конструкций первого этажа, монтаж опалубки и гидроизоляция цокольного этажа.

В трехэтажном здании разместятся просторные групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, будет проведено благоустройство и озеленение.

Завершение строительства запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».