Губернатор Подмосковья: в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта Центра культуры и творчества «Родники» в Волоколамске, его планируют завершить в конце октября. Работы проводят в рамках региональной госпрограммы «Культура Подмосковья».

«В 2021 году мы начали капитальный ремонт — заменили практически все, начиная с коммуникаций и заканчивая кровлей. Сейчас осталось еще раз покрасить сцену и поставить оборудование — звук и свет, цифровую технику и мебель в учебные помещения. Пока коллективы временно занимаются в других ДК. После ремонта планируем открыть в ЦКТ еще 5 новых студий и кружков», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что 29 октября этого года центр культуры и творчества отметит свой 70-й юбилей. Сейчас строители готовят сцену к финишной окраске, выполняют монтаж звукового и светового оборудования, работы хотят успеть завершить до дня рождения культурного заведения.

«После открытия мы планируем вдвое увеличить количество посетителей занятий по вокалу, хореографии, нашего образцового коллектива — студии изобразительного творчества «Радуга», росписи по дереву, бисероплетению. К нам возвращается танцевальный коллектив — порядка 50-60 человек, будет пилатес. Также планируем открыть класс для занятий деток, которые вот-вот пойдут в 1 класс», — отметил директор ЦКТ «Родники» Сергей Широков.

Каждый год учреждение посещают порядка 50 тысяч человек, в нем проводят культурные мероприятия, мастер-классы, детские праздники, выпускные, кинопоказы и не только. Кроме того, здесь занимаются вокалом и танцами участники «Активного долголетия». Местная жительница, директор многофункционального центра «Молодежное содружество» Екатерина Старовойтова отметила, что центр стал «культурной точкой притяжения города», поэтому жители ждут завершения капитального ремонта.

Одним из старейших творческих коллективов ЦКТ «Родники» является «Театр «На валу», он существует с 1959 года. Под руководством заслуженного работника культуры России Ольги Бураковой центр стал лауреатом ряда фестивалей и конкурсов.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.