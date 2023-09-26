В подмосковной Балашихе построят детсад с яркими игровыми площадками

В Градостроительном совете Московской области одобрен архитектурный облик детского сада, который будут строить в Балашихе.

Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, новый детский сад рассчитан на 255 воспитанников и расположится в новом жилом квартале микрорайона Авиаторов, который реализуется в рамках программы комплексного развития территории. Стройку планируется начать в 2024 году и завершить в 2025-м.

Применение различных материалов на фасаде, яркие игровые площадки помогут избежать монотонности, что особенно важно для детского учреждения, подчеркивает главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ранее сообщалось, что подмосковный Гостехнадзор на прошлой неделе не выявил недочетов в работе аттракционов.