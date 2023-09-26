Подмосковный Гостехнадзор не выявил недочетов в работе аттракционов

Гостехнадзором Минэкологии Московской области за недельный срок проверил в регионе 21 аттракцион. Нарушений в работе не выявлено.

Как отмечает министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, все технические средства прошли строгую проверку. Надзорные мероприятия по соблюдению правил эксплуатации развлекательных технических средств — неотъемлемая часть работы специалистов Гостехнадзора. Еженедельно ими осматривается десятки аттракционов, даются рекомендации их владельцам по правилам эксплуатации и проведению технического осмотра.

За прошедшую неделю сотрудниками Гостехнадзора проверили десять аттракционов, совершили 593 технических осмотра самоходных машин и других видов техники, приняли 418 экзаменов на право управления самоходными машинами.

Ранее сообщалось, что в новом жилом квартале подмосковного округа Пушкинский строят школу.