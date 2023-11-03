В подмосковной Коломне построен очередной многоквартирный дом

Соответствующее разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области застройщику ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» (Коломна). В ближайшее время объект поставят на кадастровый учет, что даст возможность фактически передать квартиры дольщикам. Они смогут оформить право собственности на жилье и осуществить другие юридические действия. Проект квартала предусматривает более 40 трехэтажных жилых домов.

Летом 2023 года застройщику также было выдано разрешение на строительство детского сада для 185 малышей. Возведение объекта поможет создать 58 рабочих мест.

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