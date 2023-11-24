В подмосковном Егорьевске капитально отремонтировали путепровод

В городском округе Егорьевск запустили движение по путепроводу вблизи деревни Ширяевская.

Объект прошел капитальный ремонт. И, как отметили, в областном Минтрансе, проезд по искусственному сооружению стал гораздо безопаснее. Путепровод служит выездом на высокоинтенсивное Егорьевское шоссе, через него также пролегает дорога ко многим населенным пунктам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.