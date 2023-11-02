В подмосковном Красногорске строят надземный переход на оживленном участке дороги

Надземный переход на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речная в Красногорске откроют до конца 2023 года.

В настоящее время монтируются пролетная часть и металлический каркас. После этого будет сделано остекление поликарбонатом. Параллельно ведутся по благоустройству территории. Для удобства людей с ограниченными возможностями будут установлены специальные подъемники. Общая масса конструкции составляет 40 тонн.

Завершить строительство перехода планируется в декабре 2023 года.

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