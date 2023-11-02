В подмосковном Красногорске возводят высотный жилищный комплекс

Как отмечает Министерство жилищной политики Московской области, объект включает в себя девять зданий 28-31 этажей. Внутренняя территория предусматривает концепцию «Двор без машин» с ландшафтным озеленением, спортивными и детскими площадками. На территории ЖК предусмотрены школа, медицинский и торговый центры.

Девелопер проекта ГК «Садовое кольцо» подчеркивает важность качества строительства и соблюдение сроков.

Ранее сообщалось, что в октябре в Подмосковье стартовали 87 крупных строек.