В подмосковном Красногорске возводят высотный жилищный комплекс
Фото: [ГК «Садовое кольцо»]
Жилой комплекс «Тетрис» строится вблизи Павшинской поймы в Красногорске.
Как отмечает Министерство жилищной политики Московской области, объект включает в себя девять зданий 28-31 этажей. Внутренняя территория предусматривает концепцию «Двор без машин» с ландшафтным озеленением, спортивными и детскими площадками. На территории ЖК предусмотрены школа, медицинский и торговый центры.
Девелопер проекта ГК «Садовое кольцо» подчеркивает важность качества строительства и соблюдение сроков.
Ранее сообщалось, что в октябре в Подмосковье стартовали 87 крупных строек.