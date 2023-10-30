В октябре в Подмосковье стартовали 87 крупных строек

ЖКХ

Фото: [Главгосстройнадзор Московской области]

Главгосстройнадзор Московской области в октябре 2023 года принял 87 извещений о начале строительства крупных объектов.

В регионе приступили ко второй очереди возведения научно-исследовательского и производственного комплекса на территории ОЭЗ «Дубна». В Дмитровском округе стартовала реконструкция цеха для производства алюминиевых бытовых рулончиков и  алюминиевых контейнеров. В Одинцовском городском округе приступили к строительству производственно-складской базы ООО «Пластиковая мануфактура». Кроме этого, подрядчики приступили к реализации нескольких масштабных дорожных проектов, возведению детских садов и поликлиники. За каждым объектом закреплен ответственный инспектор, составлен график проведения проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.

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