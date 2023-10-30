В октябре в Подмосковье стартовали 87 крупных строек

В регионе приступили ко второй очереди возведения научно-исследовательского и производственного комплекса на территории ОЭЗ «Дубна». В Дмитровском округе стартовала реконструкция цеха для производства алюминиевых бытовых рулончиков и алюминиевых контейнеров. В Одинцовском городском округе приступили к строительству производственно-складской базы ООО «Пластиковая мануфактура». Кроме этого, подрядчики приступили к реализации нескольких масштабных дорожных проектов, возведению детских садов и поликлиники. За каждым объектом закреплен ответственный инспектор, составлен график проведения проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.