В октябре в Подмосковье стартовали 87 крупных строек
Фото: [Главгосстройнадзор Московской области]
Главгосстройнадзор Московской области в октябре 2023 года принял 87 извещений о начале строительства крупных объектов.
В регионе приступили ко второй очереди возведения научно-исследовательского и производственного комплекса на территории ОЭЗ «Дубна». В Дмитровском округе стартовала реконструкция цеха для производства алюминиевых бытовых рулончиков и алюминиевых контейнеров. В Одинцовском городском округе приступили к строительству производственно-складской базы ООО «Пластиковая мануфактура». Кроме этого, подрядчики приступили к реализации нескольких масштабных дорожных проектов, возведению детских садов и поликлиники. За каждым объектом закреплен ответственный инспектор, составлен график проведения проверок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.