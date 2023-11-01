В подмосковном селе Лайково началась стройка трех многоквартирных домов
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Московской области объявил о начале строительства сразу трех домов в селе Лайково (Одинцовский городской округ).
Застройщик «Самолет-Лайково» возведет комфортабельное жилье в комплексе с объектами инфраструктуры. Дома будут с переменной этажностью (8 – 10).
По плану завершение строительства запланировано на октябрь 2025 года.
Ранее сообщалось, что в октябре в Подмосковье стартовали 87 крупных строек.