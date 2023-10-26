В подмосковном Звенигороде начали благоустраивать Супоневский лес

Обустроенная территория в 55 гектаров должна станет точкой притяжения для жителей и гостей города. Здесь появятся зоны отдыха, веревочный парк, трассы для велосипедистов и лыжников, площадка для выгула домашних животных. Для концертов построят сцену.

Все вопросы по благоустройству обсуждаются руководителем инициативой группы микрорайона Супонево Людмилой Дикой с главой Одинцовского округа Андреем Ивановым. По его словам, все работы планируют завершить в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области по программе «100 прудов и озер» расчистили 163 водоема.