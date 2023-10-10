Андрей Воробьев: 163 водоема расчистили в Подмосковье в рамках программы «100 прудов и озер»

В Подмосковье завершилась программа «100 прудов и озер». В ее рамках в регионе расчистили 163 водоема, в том числе 40 объектов в текущем году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Наше Подмосковье – это красивая природа, живописные места, которые любят наши жители и гости. Для нас очень важно все это сохранить, поэтому два года назад мы приняли программу «100 прудов и озер». Мы решили не останавливаться на круглой цифре и уже привели в порядок 163 пруда, озера и водохранилища», - рассказал губернатор.

Он отметил, что подмосковные водоемы каждый год посещают около пятнадцати миллионов человек. Для проведения благоустройства были выбраны, в первую очередь, те объекты, за которые проголосовали пользователи «Добродела».

«Приглашаю всех приехать и отдохнуть у воды, насладиться красотой нашей подмосковной природы», - добавил Воробьев.

Программа стартовала по инициативе губернатора в 2021 году. По итогам ее реализации план был перевыполнен в более чем полтора раза.

В этом году по программе очистили сорок водоемов. В их числе – пруд на реке Лобь в Шаховской. Площадь объекта составляет 35 гектаров, а глубина – семь метров. Пруд пользуется популярностью у рыбаков – здесь можно поймать окуня, карпа и даже щуку.

Последним водоемом, очищенным в рамках программы, стало водохранилище на реке Никажель в деревне Беляево под Чеховом. Здесь выловили с поверхности излишнюю растительность, извлекли из воды бытовой мусор, а также привели в порядок прибрежную территорию.

Ранее губернатор исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний», которая стартовала летом в рамках экологического фестиваля в Люберцах.