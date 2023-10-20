В подмосковных Мытищах возводится большой детский сад

Строительство детского сада на улице Колпакова в Мытищах перешло экватор.

В настоящее время готовность объекта специалистами оценивается в 55 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Скоро завершится устройство кровли, и внимание подрядчика сосредоточится на прокладке инженерных сетей, внутренней отделке стен, электромонтажных и иных работах.

Строительство идет в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Ввод объекта планируется осуществить во втором квартале2024 года.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства крупного детского госпиталя в Красногорске.