В Серпухове по нацпроекту заменили покрытие на пяти региональных дорогах

В Серпухове в рамках реализации нацпроекта было обновлено более семи километров покрытия на пяти участках региональной дорожной сети. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Отмечается, что два участка привели в порядок по просьбам жителей на «Доброделе». Это участок Окского шоссе от Звездной улицы до Борисовского шоссе, а также участок проспекта Биологов в Оболенске.

В черте населенного пункта покрытие заменили на Межевой, Весенней и Пролетарской улицах. Таким образом, проезд к социально значимым объектам стал более комфортным для жителей.

Сейчас в муниципалитете ремонтируют двадцать один участок муниципальной дорожной сети. На тридцати шести таких участках работы уже завершились.

Ранее глава региона Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.