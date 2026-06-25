Алые паруса в Наро-Фоминске: 798 выпускников ярко попрощались со школой

24 июня Дворец культуры «Звезда» в Наро-Фоминске принял 798 выпускников из 20 школ округа. Торжественный вечер «Алые паруса» стал точкой отсчета для тех, кто только начинает свой путь во взрослую жизнь. На сцене звучали напутствия, слова благодарности и поздравления для лучших из лучших.

Праздник объединил школьников, педагогов и родителей. Со словами поддержки к выпускникам обратились заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов. Они поздравили стобалльников ЕГЭ с выдающимися результатами и вручили им памятные кружки с символикой округа. Дизайн сувениров разработали совместно с детьми — теперь он будет напоминать о малой родине, куда бы ни забросила судьба.

Одной из героинь вечера стала Анастасия Кургаева, выпускница пятой школы. Девушка мечтает стать неонатологом и поступает в Сеченовский университет или знаменитую «Пироговку».

«Люблю детей, хочу работать с новорожденными», — признается Анастасия.

Валентина Бархударян, учитель истории и обществознания из первой школы Апрелевки, приехала поддержать свой класс. Из двадцати ее учеников — пятеро медалистов.

«В каждого из них мы вложили частичку своего сердца. Среди ребят могу отметить тягу к техническим и айти направлениям, много детей сдавали физику, информатику и профильную математику, нацелены на инженерию — будут строить, конструировать, работать с искусственным интеллектом», — говорит педагог.

Семья Ермолаевых — Ольга и Илья — пришли поддержать дочь Полину. Она решила связать судьбу с судебной медицинской экспертизой: еще с детства она любила детективы.

Кульминацией вечера стали танцы под энергичные ритмы скрипки и саксофона от московского коллектива «Power Band». Зал не смолкал — выпускники кружились в последнем школьном вальсе и зажигали под современные хиты.