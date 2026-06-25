Более 170 медалистов и 4 стобалльника: в Наро-Фоминске чествовали лучших выпускников

В Наро-Фоминском округе подвели итоги учебного года: 103 золотых и 75 серебряных медалистов, четыре выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов. 24 июня глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил заслуженные награды тем, кто своим трудом доказал право быть в числе лучших.

За каждым из 178 медалистов — годы ежедневного труда, бессонных ночей перед экзаменами и упорного движения к цели. Но высокие баллы и награды — результат не только личных усилий ребят. За их спинами — поддержка родителей и наставничество педагогов, которые помогали раскрывать таланты и вели к успеху.

Четыре выпускника получили максимальные сто баллов на едином государственном экзамене. Эти цифры — не просто статистика, а признание неординарных способностей и усердия. Причем многие медалисты проявили себя не только в учебе, но и в спорте, творчестве, науке и общественной жизни округа.

Торжественная церемония прошла в атмосфере признания и напутствия. Роман Шамнэ лично вручил выпускникам медали «За особые успехи в учении» и пожелал им уверенно двигаться дальше. Для вчерашних школьников сейчас открывается новый этап: поступление в вузы, выбор профессии и первые самостоятельные шаги во взрослой жизни.

В округе убеждены: многие из этих ребят еще не раз прославят Наро-Фоминск и Подмосковье. Где бы ни сложилась их судьба, в родном городе всегда будут рады их новым достижениям и победам.