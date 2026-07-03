Большие перспективы: в Красногорске дипломы получили 225 выпускников колледжа

В этом году учебное заведение подготовило 225 молодых специалистов, которые теперь начинают свой путь в профессии.

Настоящей гордостью учреждения стали 44 человека, окончившие учебу с красным дипломом, что подтверждает их серьезное отношение к занятиям и отличную работу преподавателей. Позади у студентов остались лекции, сессии и производственная практика, где они впервые пробовали свои силы на реальных рабочих местах.

С напутственной речью к молодым людям обратилась первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина. Она отметила, что вклад подрастающего поколения очень важен для будущего развития округа, и призвала выпускников смело браться за трудные задачи, уверенно используя накопленный багаж знаний на практике.