Екатерина Мизулина и Ксения Мишонова поздравили выпускников Химок с последним звонком

В школах подмосковных Химок отзвенели последние звонки. Выпускников школы «Лидер» с окончанием учебы поздравили известные общественные деятели: глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Екатерина Мизулина, обращаясь к выпускникам, подчеркнула, что теперь их будущее в их собственных руках. Она пожелала им смело идти к своим целям и не бояться трудностей, выразив уверенность в успехе нового поколения.

Ксения Мишонова, Уполномоченный по правам ребенка, присоединилась к поздравлениям. Она пожелала выпускникам здоровья, уверенности в себе и успехов во всех начинаниях, акцентировав внимание на необходимости поддержки молодежи в период взросления и поиска себя.

Школьники уже приступили к сдаче выпускных экзаменов. Первыми предметами стали иностранные языки, история, литература и химия. Директор школы «Лидер» Юлия Болотова и заместитель директора Евгения Купп также поздравили учеников и пожелали им удачи на экзаменах.

Евгения Купп отметила важность этого дня для каждого выпускника, полного эмоций и надежд на будущее. Она пожелала ребятам успешно пройти предстоящие испытания и сделать правильный выбор профессии.

В текущем году более 4600 учеников попрощались со школьной скамьей в 25 школах Химок.

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