Медик из Химок приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Благодаря программе «Социальная ипотека», акушер-гинеколог из подмосковных Химок стала обладательницей собственного жилья. Как сообщили представители администрации городского округа Химки, Татьяна Шкурко в скором времени планирует отметить новоселье в своей новой квартире.

Татьяна работает акушеркой в Химкинской больнице уже 15 лет. Она признается, что очень любит свою работу и испытывает огромную радость, когда видит, как на свет появляется новая жизнь.

О программе «Социальная ипотека» врач узнала от своих коллег и, собрав необходимые документы, решила принять в ней участие. В результате, семья Татьяны получила возможность переехать в просторную трехкомнатную квартиру.

«Мы долгое время жили в съемной квартире, но вот благодаря программе получилось взять свою, мы очень довольны. Когда искали, хотелось, чтобы были изолированные комнаты, а рядом находилась необходимая инфраструктура. Все получилось!», — поделилась Татьяна.

Губернаторская программа «Социальная ипотека», действующая в регионе с 2016 года, предоставляет возможность приобретения жилья таким специалистам, как врачи, учителя, молодые ученые и другие востребованные профессионалы.

В рамках этой программы правительство Московской области берет на себя покупку жилья для участников программы, а сами получатели сертификатов выплачивают только проценты по ипотеке.

Ранее сообщалось, что в Химках на треть завершили капремонт гимназии.