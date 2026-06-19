Иностранные языки, IT и финансы: на что тратят деньги жители столичного региона ради развития

Аналитики платформ «Авито Услуги» и «Авито Работа» выяснили, что жители столичного региона ежегодно инвестируют в самообразование в среднем около 86 тысяч рублей. Как показал опрос, тренд на непрерывное обучение в России продолжает укрепляться: почти 70 процентов жителей Москвы и Московской области продолжают осваивать новые знания даже после получения диплома, передает портал REGIONS .

Согласно исследованию, 61 процент респондентов, занимающихся самообразованием, учатся «для души» — ради удовольствия и общего развития. Особенно ярко этот тренд выражен у людей старше 65 лет, где показатель достигает 76 процентов. Остальные 39 процентов делают акцент на карьерном росте и повышении доходов. Еще 28 процентов хотят быть в курсе новых трендов, а четверть опрошенных называет обучение полезной привычкой.

За год спрос на образовательные услуги вырос на 10,4 процента. Чаще всего жители региона читают книги, научные статьи и смотрят видео — к этому прибегают 6 из 10 опрошенных. Почти половина предпочитает структурированный подход: курсы и индивидуальные занятия с преподавателями. В топ-5 направлений вошли иностранные языки (31%), IT и цифровые навыки (28%), финансы (25%), история с литературой (22%), философия с психологией (22%).

Бизнес также инвестирует в обучение сотрудников. За год выросло число вакансий с опцией переобучения: в энергетике рост составил 161% (средняя зарплата 65,3 тыс. рублей), в производстве электроники — 80% (72,8 тыс.), в ремонте и отделке — 76% (117,5 тыс.). Среди регионов-лидеров по росту предложений — Алтайский край (+44%), Красноярский край (+24%) и Иркутская область (+22%).