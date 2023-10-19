Итоги ГИА подвели в Московской области

Результаты государственной итоговой аттестации этого года обсудили в Подмосковье в рамках коллегии Минобразования региона. В мероприятии приняли участие представители ведомства, муниципалитетов, образовательных учреждений.

Особое внимание уделили вопросам повышения качества образования, рейтингу образовательных организаций по итогам прошлого учебного года, эффективности проведения ГИА в этом году.

Представителям городских округов, которые показали лучшие результаты, вручили награды. Лидерами были признаны Коломна, Сергиев Посад и Королев.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о строительстве образовательных учреждений в регионе.