Губернатор Андрей Воробьев: Мы продолжаем строить школы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сегодняшний день в регионе учится порядка 1 миллиона 80 тысяч учеников, а ежегодный прирост составляет порядка 42 тысяч ребят. Именно поэтому в регионе продолжают возводить школы, об этом заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Я часто говорю, что Подмосковье растет. Мы строим порядка 30-40 бюджетных и внебюджетных школ, и порядка 30-35 детских садов», — рассказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что задача состоит не только в том, чтобы сделать красивую форму или соответствовать единому стандарту, что в регионе умеют, а важно особое внимание уделять учителям.

«Мы в этом году впервые столкнулись с нехваткой учителей научного направления (математика, физика, биологи, а также иностранный язык). Все эти специалисты нам очень нужны. И кроме того, что мы строим большое количество школ, мы понимаем, что качество образования обеспечит нам конкурентноспособное положение», — отметил Андрей Воробьев.

Он также выразил благодарность и учителям, и ребятам, и родителям, которые поддерживают своих детей.