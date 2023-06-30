Подмосковные школьники запустили собственный спутник на орбиту Земли, сообщили в Минобразования региона. Проект был реализован учащимися школы № 29 Подольска.

В 2021 году по итогам Всероссийского конкурса «Дежурный по планете» подмосковная школа выиграла грант на реализацию проекта «Школьный космический телескоп», разработка которого велась на протяжении семи лет.

В результате подольские школьники запустили спутник с космодрома Восточный. На борту устройства есть телескоп. С его помощью можно будет получать снимки и другие данные о космосе.

«Учащиеся и педагогический коллектив школы № 29 внесли значимый вклад в развитие космической отрасли России. Поздравляем всю команду с успешным запуском!» - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу со стобалльниками, победителями и призерами школьных олимпиад.