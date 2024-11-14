В России в 2026 году могут объединить факультеты журналистики и филологии

Министерство науки и высшего образования РФ обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева.

По его словам, создание новой системы журналистского образования планируют начать в 2026 году. Замминистра отметил, что она будет учитывать современные требования и тенденции в сфере медиакоммуникаций.

«С 2026 года мы будем формировать принципиально новую систему журналистского образования. В такой-то группе, с кем объединяетесь. Скажем, для научных направлений — потому что не существует отдельных журналистских наук, журналисты в основном начинают с филологического образования», — отметил Афанасьев.

Он подчеркнул, что данную инициативу уже поддержали филологи. Он также добавил, что филология представляет собой более фундаментальное направление.

Идея о слиянии факультетов возникла после поручения президента РФ Владимира Путина, который обозначил задачу по укрупнению направлений подготовки и специальностей в сфере образования. Это объединение, по мнению специалистов, отвечает нынешним реалиям, в которых размываются границы между специализированными направлениями.

На сегодняшний день в России более 30 тыс. студентов обучаются по направлениям «Журналистика», из которых более 7 тыс. получают образование на бюджетной основе. Программы по журналистике действуют в 26 главных вузах и семи филиалах страны.

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