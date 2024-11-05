На это не надо учиться в вузе: названа самая высокооплачиваемая рабочая специальность в Москве

Профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в Москве в октябре 2024 года. Средняя зарплата, предлагаемая при трудоустройстве, достигла 189 143 рублей (+16% за год), следует из статистики, предоставленной интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экспертами «Авито Работы».

На втором месте по уровню зарплат среди рабочих профессий находятся автожестянщики. Среднее предложение для новых специалистов в октябре составило 156 535 рублей (+20% за год), заявили аналитики.

Активнее всего растут зарплаты фасадчиков — на 25% за год, они занимают третье место среди самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Москве. По данным «Авито», столичные работодатели готовы предложить новым сотрудникам в среднем 130 652 рубля в месяц при полной занятости.

Ранее стало известно, что некоторые работодатели начали спрашивать на собеседованиях знак зодиака.