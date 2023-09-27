Воспитатель из Подмосковья стала победительницей всероссийского конкурса

Воспитатель из Дмитрова Дарья Глебова стала победительницей Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Об этом рассказали в Минобразования области.

В этом году конкурс проходил в Волгограде. Финалистами стали восемьдесят девять человек – шестьдесят два воспитателя, восемь музыкальных руководителей, семь инструкторов по физкультуре, семь учителей-логопедов, три старших воспитателя, один учитель-дефектолог и один педагог дополнительного образования.

Представительница Подмосковья на региональном этапе представила свой опыт работы с темой «Эко+Steam с заботой о природе». После этого она с успехом прошла испытание в финале «Педагогические дебаты». По итогам всех туров у нее было набрано больше всего баллов.

Благодаря победе Дарьи, в следующем году конкурс «Воспитатель года России» пройдет в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность воспитателям области за их труд.