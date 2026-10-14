Враг или помощник: педагог раскрыла секрет работы школьников с ИИ

Школьники массово перешли на выполнение домашних заданий при помощи нейросетей, прибегая к искусственному интеллекту даже на платных занятиях с репетиторами. Учитель русского языка Ольга Алаева в интервью радио Sputnik объяснила, как стоит реагировать на эту тенденцию.

По ее мнению, так называемые «нейродомашки» — это будущее, которое наступает прямо сейчас, и ничего принципиально нового в этом нет: во все времена находились ученики, выполнявшие задания не самостоятельно. Сначала это были сборники с готовыми домашними заданиями, затем сайты, а теперь нейросети. Кто хочет списать, тот всегда найдет способ.

Педагог убеждена, что к нейросетям следует относиться не как к врагам, а как к помощникам в обучении. Учитель в любом случае подстроится под новые реалии: где-то спросит по теме, где-то уточнит часть домашней работы, а где-то сам воспользуется искусственным интеллектом для определения списывания. В целом, по словам Алаевой, учителю нужно учиться дружить с нейросетями и использовать их как способ обучения и инструмент помощи, а не рассматривать в качестве противника. Именно такой подход, считает она, позволит превратить технологию из угрозы в союзника образовательного процесса.

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