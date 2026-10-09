«Учись ошибаться»: почему готовые ответы ИИ мешают ребенку мыслить

Эксперт Завадский: ИИ-помощник снижает результаты школьников на 17%

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Готовые ответы нейросетей способны мешать ребенку развивать навык самостоятельного мышления, если они подменяют попытки самому решить задачу, ошибиться и проверить собственную гипотезу. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель Школы Экзомышления Влад Завадский.

«Взрослый обычно приходит к ИИ с уже накопленным опытом решений и ошибок. У ребенка эти навыки еще складываются. Поэтому значение имеет не только то, кто написал итоговую работу, но и то, как ученик прошел путь к ответу. Нужно было вспомнить, попробовать, ошибиться, какое-то время побыть в состоянии «я пока не знаю», построить гипотезу и переделать ее, когда она оказалась слабой. Из тысяч таких эпизодов и вырастает способность думать», — пояснил Завадский.

Он привел исследование Хамсы Бастани и коллег, в котором около тысячи школьников изучали математику с помощью ИИ. Пока обычный помощник оставался доступен, ученики справлялись с задачами лучше. Однако после его отключения результаты оказались примерно на 17% ниже, чем у группы, занимавшейся без нейросети. В том же эксперименте использовали другую версию помощника, настроенную как репетитор. Она задавала наводящие вопросы и оставляла часть решения школьнику. При таком подходе отрицательный эффект в значительной степени исчезал.

По мнению эксперта, важно учить детей некоторое время работать без подсказки, спорить с ответами ИИ и проверять их. Нейросеть может предлагать альтернативы и помогать проверить гипотезу, но собственное суждение должно оставаться за учеником, сказал Завадский.

После общения с ИИ эксперт предложил задавать себе вопрос: что теперь стало понятно из того, чего человек не понимал до разговора? Если ответить нечего, хороший результат работы сам по себе еще не означает, что ребенок научился создавать его самостоятельно.

Ранее сообщалось о том, что депутат Свинцов предложил отменить домашние задания из-за нейросетей.

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