Завуч Янова рассказала, что должны знать первоклассники перед походом в школу

После летних каникул некоторые школьники не очень охотно отправляются получать знания, а кто-то наоборот — скучает по школе и ждет первое сентября. Но есть и те, кто идет в первый класс и вовсе не знает, что их ждет. Учитель, завуч начальных классов Ирина Янова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли готовить первоклашек перед походом в первый класс и нужно ли уже опытным школьникам вспоминать программу перед началом учебного года.