«Нужно заранее настроить режим сна»: психолог рассказала, как подготовить детей к школе

До Дня знаний остался всего месяц, и многие будущие первоклашки уже выбирают с родителями свой первый портфель. Но подготовиться к школе нужно не только материально, но и психологически. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Наталия Гришаева рассказала, что стоит сделать до 1 сентября.

По ее словам, трудности могут возникнуть у детей, которые не посещали на постоянной основе детский сад. В таком случае будет сложно резко перестроиться на новый режим дня, поэтому начать стоит заранее.

«Уже сейчас, в августе, начните просыпаться раньше, как это будет с сентября. По началу может быть тяжело, но лучше привыкать заранее. Тогда осенью ребенок будет приходить на занятия без желания поспать на парте», — посоветовала Гришаева.

Она добавила, что стоит потренироваться собирать вещи в портфель и правильно раскладывать их по отделам. Детям в школе ведь самостоятельно нужно брать подходящие тетради и учебники.

«Самое главное — поделитесь своим опытом. Расскажите о веселых моментах обучения, пусть ребенок захочет испытать что-то подобное, но и о конфликтах не умалчивайте. Через ваш опыт и рассказ ребенок поймет, как ему поступить в похожей ситуации», — заключила Гришаева.

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