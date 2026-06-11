14 медалей завоевали подмосковные гребцы на международной регате «Большая Московская регата – Кубок сильнейших»

На международной арене академической гребли спортсмены из Подмосковья продемонстрировали впечатляющую подготовку: по итогам 65‐й «Большой Московской регаты — Кубка сильнейших» в копилке команды оказалось 14 наград. Данные о результатах предоставила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир, прошедший с 3 по 8 июня, в этом году приобрел особый статус. Он стал Кубком сильнейших спортсменов и проводился в рамках реализации задач государственной программы «Спорт России». Масштаб события подчеркивает число участников: более 1300 гребцов из 6 государств, включая Россию, Беларусь и Казахстан, боролись за призовые места.

Отметим, что «Большая Московская регата» по праву считается одним из наиболее авторитетных и масштабных ежегодных турниров по академической гребле в России. В нынешнем году соревнование не только сохранило свои традиции, но и вышло на новый уровень, собрав элиту гребного спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спорта в регионе.