Воробьев рассказал о развитии спорта в Московской области

В Подмосковье стараются дать возможность школьникам проявить себя как в учебе, так и в спорте, каждый ученик может принять участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях и Школьной лиге. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В регионе учатся 1,66 млн школьников. По словам губернатора, Школьная лига продолжает набирать обороты.

Одной из тем обращения стало развитие детского и юношеского спорта, а также роль тренеров в воспитании подрастающего поколения.

«Мы дорожим нашими тренерами-героями. <...> Вокруг таких тренеров строится успех детского спорта, который воспитывает личность и характер», — подчеркнул Воробьев.

Для посещений жителям доступны 520 стадионов. Губернатор отметил, что жители на встречах часто поднимают вопрос доступности спорта, поэтому школьные стадионы открывают для свободного посещения. В большинстве физкультурно-оздоровительных комплексов предусмотрены «Добрые часы», когда и дети, и взрослые могут заниматься бесплатно.

