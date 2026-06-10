Три медали завоевали подмосковные гольфисты на Кубке России в Пестово

Подмосковные гольфисты продемонстрировали высокий уровень мастерства на Кубке России, который прошел в гольф‐клубе «Пестово» в Мытищах. С 31 мая по 6 июня сильнейшие спортсмены страны состязались в формате Match Play — матчевой игре, требующей от участников особой концентрации и психологической устойчивости. Турнир проводился в рамках государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области завоевала три награды: две золотые и одну серебряную медаль. В мужских соревнованиях победу одержал Иван Стриганов, в финале одолевший своего земляка Артема Дунаева. Эта победа стала для Стриганова 5-й в карьере на Кубке России. Среди женщин титул победительницы завоевала Нина Пегова, которая в решающем матче взяла верх над соперницей из столицы.

Первый вице‐президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич высоко оценил выступление подмосковных спортсменов. Он подчеркнул, что, несмотря на непростой формат турнира, атлеты проявили волю, терпение и профессионализм, подтвердив статус сильнейших в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спорта в регионе.