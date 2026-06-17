Четыре медали завоевали подмосковные стрелки на этапе Кубка России по пулевой стрельбе в Архангельске

Подмосковные спортсмены ярко проявили себя на этапе Кубка России по пулевой стрельбе — в их активе сразу 4 награды разного достоинства. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в Архангельске с 10 по 14 июня и были организованы в рамках федеральной программы «Спорт России». На огневых рубежах состязались сильнейшие стрелки из разных субъектов РФ, а также атлеты из Республики Беларусь.

Высшую ступень пьедестала покорили в дисциплине «пневматический пистолет — смешанная пара» Софья Никулина (СШОР по летним видам спорта, Красногорск) и Александр Костенко (Училище олимпийского резерва № 1, Краснознаменск). Их слаженная работа и точность выстрелов позволили уверенно обойти соперников.

В личном зачете отличилась Елена Липа (Училище олимпийского резерва № 1, Краснознаменск): в упражнении «пневматический пистолет — 60 выстрелов» она завоевала серебряную медаль, продемонстрировав выдержку и стабильную технику на протяжении всей серии выстрелов.

Бронзовые награды подмосковные стрелки взяли в парных состязаниях. Первую бронзу вновь принесли Александр Костенко и Софья Никулина — на этот раз в парной стрельбе из пневматического пистолета. Вторую бронзовую медаль добыл дуэт Елены Липы и Даниила Полосухина (оба — из Училища олимпийского резерва № 1, Краснознаменск).

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