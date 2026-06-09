6 медалей завоевали подмосковные пловцы на чемпионате России в Казани

Подмосковные спортсмены ярко проявили себя на чемпионате России по плаванию в Казани. В копилке сборной Московской области оказалось 6 наград: по 2 медали каждого достоинства — золотые, серебряные и бронзовые. Данные приводит пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Значимого успеха добился Герман Зажирский из Истры: он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала, став чемпионом России на дистанции 200 м стилем баттерфляй. На дистанции 200 м вольным стилем пьедестал почти целиком заняли представители Подмосковья: Иван Гирев из Ленинского городского округа взял золото, Роман Акимов из Мытищ — серебро.

Достойно выступили и подмосковные спортсменки в дисциплине комплексного плавания на 400 м. Диана Валиуллина из Рузы завоевала серебряную награду, показав время 4 мин. 45,99 сек. Чуть уступила ей Дарья Рогожинова из Мытищ, которая стала обладательницей бронзы с результатом 4 мин. 46,90 сек.

Еще одну награду — бронзовую — команда Московской области добыла в смешанной эстафете 4×100 м, заняв 3-е место. В подготовке и выступлениях команды участвовали Иван Гирев, Александр Санин (Видное), Виктория Таранникова (Видное), Карина Петросянц (Балашиха), Денис Киселев (Краснознаменск) и Виктория Миронова (Мытищи).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается сфера спорта.