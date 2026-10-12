Активисты РСО Подмосковья получили 15 наград на окружных конкурсах студенческих отрядов ЦФО

«Участие в окружных конкурсах — это всегда яркое событие для нашей молодежи. Здесь ребята обмениваются опытом, идеями, демонстрируют свои навыки и творческий подход. В этом году активисты привезли нам 15 наград — 9 призовых мест с окружного слета в Рязани и 6 с конкурса профмастерства в Твери, из них 3 победы», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.