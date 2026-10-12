Активисты РСО Подмосковья получили 15 наград на окружных конкурсах студенческих отрядов ЦФО
Студенты Подмосковья завоевали 15 наград на конкурсах ЦФО
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Активисты РСО Подмосковья получили 15 наград на окружных конкурсах студенческих отрядов ЦФО. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Участие в окружных конкурсах — это всегда яркое событие для нашей молодежи. Здесь ребята обмениваются опытом, идеями, демонстрируют свои навыки и творческий подход. В этом году активисты привезли нам 15 наград — 9 призовых мест с окружного слета в Рязани и 6 с конкурса профмастерства в Твери, из них 3 победы», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
В Рязани студенты были признаны лучшими в компетенциях «Горничные» и «Официанты», а также в конкурсе дизайна сообщества «ВКонтакте». В Твери представители Подмосковья вошли в число призеров в в шести компетенциях.
«Каждое место — результат колоссальной работы и серьезной подготовки студентов. Подобные мероприятия дают возможность ребятам сплотиться, проявить командный дух и почувствовать настоящую студотрядовскую атмосферу», — отметил руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.
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