Акция по сдаче крови прошла в подмосковном колледже «Энергия»

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в Центре информационно‑технологической подготовки при колледже «Энергия». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В мероприятии приняли участие более 90 человек. В результате было заготовлено около 27 литров крови.

Как отметила советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская, подобные акции очень важны, так как помогают спасать жизни.

В октябре центр крови Подмосковья проведет 29 выездных корпоративных и общегородских донорских акций в 16 округах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.