Биатлонный комплекс на базе СШОР «Истина» в Истре построили уже на 85%

В Истре близится к завершению строительство крупного лыжно-биатлонного комплекса. Объект откроется в конце года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Комплекс возводится на базе региональной СШОР «Истина» в деревне Головино. Строительная готовность объекта составляет 85%. Работы завершатся до конца ноября.

Комплекс объединит стрельбище на 30 мишеней, трибуны на 1,2 тыс. зрителей, судейскую биржу и административно-бытовой павильон. Для подготовки лыж установили 15 вакс-кабин. Также обустроят электронную систему управления мишенями, автоматизированный хронометраж и видеоэкран. В комплексе будут тренироваться воспитанники подмосковного биатлона, а также ведущие спортсмены и команды России.

«Это первый лыжно-биатлонный комплекс в Московском регионе, который позволит проводить соревнования самого высокого уровня. До этого подобного спортивного сооружения не было ни в Москве, ни в Московской области. Официальное открытие состоится 22 декабря и будет сопровождаться крупными соревнованиями с участием сильнейших спортсменов нашей страны», — рассказал президент Федерации биатлона Подмосковья Алексей Нуждов.

Проект реализуется в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с тренерами и спортсменами на спортбазе «Лесная опушка» в Серпухове.