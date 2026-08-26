Губернатор Воробьев пообщался с тренерами и спортсменами из спортбазы «Лесная опушка» в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил спортивную базу «Лесная опушка» в деревне Лужки городского округа Серпухов, чтобы пообщаться с тренерами и спортсменами. Комплекс был открыт в 2023 году на месте бывшего санатория общественным деятелем Умаром Кремлевым, который также возглавляет наблюдательный совет Федерации спортивной борьбы России и международную ассоциацию бокса IBA. Теперь там проходят спортивные сборы, курсы повышения квалификации для тренеров (по боксу) и не только. Во встрече также приняли участие депутат Госдумы РФ Александр Коган и депутат муниципального Совета, руководитель Московского областного отделения «Здоровое Отечество» Алексей Батогов.

«Серпухов – очень спортивный, как, наверное, большинство городов в Подмосковье. Спорт формирует характер, ведь без усилий, без преодоления ничего не получится, будь то шахматы или синхронное плавание. И очень важно, чтобы рядом был вдохновитель, тренер. От наставника очень многое зависит. Когда он профессионален, отдает все свое время детям, невозможно не добиваться результатов. И, конечно, необходимо развивать инфраструктуру, которая появляется, в том числе, благодаря таким неравнодушным людям, как Умар Назарович (Кремлев). На базе проводят сборы представители разных видов спорта. Сегодня здесь могут единовременно тренироваться до 600 человек, в планах увеличить их количество до нескольких тысяч», – сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

На территории комплекса обустроили тренажерные, а также универсальный спортивный и два боксерских зала, воркаут-площадку, спортивные корты и не только. Вблизи есть шесть жилых корпусов, СПА-комплекс и медицинский центр. Кремлев подчеркнул, что базу планируют развивать. Там построят новые спортивные объекты, ледовую арену, будут развивать футбольную и легкоатлетическую инфраструктуру, боксерские залы, спортивную медицину и восстановление.

Там уже тренируются женская сборная России по боксу, сборные страны по самбо, греко-римской и вольной борьбе, а также юниорские сборные и так далее. Кроме того, на базе занимаются любительские команды по футболу, фехтованию и другим видам спорта.

Юные спортсменки обратились с просьбой добавить соревнования по гандболу в Школьную лигу. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что сейчас он внедряется на муниципальных этапах в округах, где этот вид спорта наиболее популярен.

«Мы видим, что эта база становится центром спорта, наверное, не только г.о. Серпухов, но и всей России, где проводятся сборы наших именитых спортсменов», – сказал Александр Коган.

В комплексе также проходят спортивные смены для детей участников специальной военной операции, ребят из Курской и Белгородской областей и других территорий. Батогов добавил, что эта база была первой, принявшей на смены детей из Курска и Белгорода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.