Библиотеки Подмосковья организуют летние творческие лагеря для детей

Подмосковные библиотеки на время летних каникул организуют творческие лагеря для детей. Подробнее о площадках рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В библиолагерях будут созданы все условия для творческого и интеллектуального развития детей. Для ребят подготовят интерактивные программы, постановки, экскурсии, викторины и мастер-классы.

К примеру, Дмитровская центральная библиотека организует интерактивные программы по сказкам писателей, зарядку на свежем воздухе, уроки компьютерной грамотности, мастер-классы по каллиграфии.

Посетить такие лагеря могут дети в возрасте от семи до 13 лет. За период летних каникул библиотеки планируют принять более 10 тыс. ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области летом пройдет множество культурных мероприятий.