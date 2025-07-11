Благоустройство 20 лесопарков проведут в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в текущем году будут благоустроены 20 лесопарков. Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, сейчас в регионе работы по благоустройству ведутся в 41 лесопарке. На эти цели выделили 12,5 млрд руб., в том числе 9 млрд руб. из областного бюджета.

«По 20- из них — завершение работ запланировано на этот год. Какие-то лесопарки уже открыты для посещений. Среди таких — Вишняковский в Балашихе», — отметил Брынцалов.

В Вишняковском лесопарке завершился первый этап благоустройства. В его рамках работы провели на 30 га. Здесь привели в порядок входную зону, обустроили подход к усадьбе Горенки, создали смотровые площадки, оборудовали освещение и видеонаблюдение, провели озеленение, установили игровые и спортивные площадки. В лесопарке уже стартовал второй этап благоустройства. Завершить его планируется к июню 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства в лесопарке «Волкуша» в Лыткарино.